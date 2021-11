A Roma la XIII Conferenza Nazionale per l’Efficienza Energetica

Per la transizione energetica è necessario mettere in campo una molteplicità di azioni diverse, aumentando gli investimenti in ricerca tecnologica. Se ne è parlato nel corso della tredicesima Conferenza nazionale per l’efficienza energetica, organizzata da Amici della Terra onlus. sfe/abr/grt