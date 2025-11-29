A Roma la cerimonia per il 78° anniversario della fondazione della Polizia Stradale

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta ieri, presso il Compartimento di Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria, la cerimonia per il 78° Anniversario della fondazione della Polizia Stradale, un appuntamento che ha rappresentato un significativo momento di memoria istituzionale e di condivisione. L’evento, tradizionalmente dedicato anche agli operatori della Polizia Stradale in pensione, si è arricchito, quest’anno, di un momento di particolare rilevanza, l’intitolazione dell’Aula Magna del Compartimento al Prefetto Paolo Cossu, figura di alto profilo istituzionale che ha lasciato un segno profondo nella storia della Polizia Stradale. L’intitolazione ha rappresentato un tributo alla sua visione, al suo impegno e alla sua capacità di guidare con autorevolezza e umanità, valori riconosciuti e condivisi da tutto il personale. Al termine della cerimonia religiosa in memoria dei caduti della Polizia di Stato, il Dirigente del Compartimento Giorgio Bacilieri ha accolto gli ospiti con un saluto rivolto agli operatori in quiescenza, ringraziandoli per il prezioso contributo offerto nel corso degli anni.

Agli indirizzi di saluto è intervenuto il Direttore Centrale per le Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, che ha richiamato l’importanza della continuità tra passato e presente, evidenziando come il patrimonio esperenziale e valoriale degli operatori in quiescenza abbia plasmato l’identità della Polizia Stradale, patrimonio che andrà custodito e trasmesso per la crescita professionale delle nuove generazioni. Anche il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Santo Puccia, ha sottolineato l’importanza della memoria storica della Polizia Stradale e il ruolo determinante svolto dalla Specialità nella tutela della sicurezza. A rendere ancora più solenne l’atmosfera della ricorrenza è stata l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato, che con il proprio repertorio ha accompagnato i momenti più significativi della cerimonia, sottolineandone il valore istituzionale e celebrativo. L’evento ha rinnovato il legame tra le generazioni, confermando il forte senso di appartenenza e continuità che caratterizza la Polizia Stradale sin dal 1947, anno della sua fondazione.

– foto ufficio stampa Ministero dell’Interno –

(ITALPRESS).