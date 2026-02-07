A Roma inaugurati gli studi televisivi di Fiera Channel

ROMA (ITALPRESS) - Inaugurati ufficialmente presso la Fiera di Roma gli studi televisivi di Fiera Channel, il primo e unico canale televisivo internazionale interamente dedicato al mondo delle fiere, targato Fiera di Roma e visibile in tutto il mondo sulla piattaforma Roku. All'evento hanno preso parte tra gli altri il Vice Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Civita Di Russo, l'Amministratore Unico di Fiera Roma, Fabio Casasoli, l'attrice Emanuela Tittocchia, e Roberto Onofri, direttore del progetto e ideatore del canale, insieme a numerosi ospiti e professionisti che hanno sostenuto e condiviso la nascita di questa nuova avventura editoriale. fsc/mca2 (Fonte video: Fiera Channel)