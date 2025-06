A Roma il convegno ‘Salute nella terza età – strategie di prevenzione’

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Artemisia, sempre a tutela delle fasce più deboli, e quindi anche della terza età, ringrazia Massimiliano Metalli, responsabile del dipartimento dei Vigili del Fuoco di Fratelli di Italia per aver organizzato il convegno dal titolo “Salute nella Terza Età: Strategie di Prevenzione Diagnostica per le Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Cittadini”, che si svolgerà a Roma il 7 giugno 2025, dalle ore 15.30 alle 19.30, presso la Chiesa S. Aurea “Salone Riario”, situata in Piazza della Rocca 13, Borgo di Ostia Antica.

In un momento così difficile per la sanità italiana e per l’abbattimento delle liste di attesa, questo evento costituisce un focus importante sulle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, che da sempre la nostra cultura ha sostenuto e di cui si è fatta portatrice.

Per questi motivi, Mariastella Giorlandino, con la sua Fondazione Artemisia accoglie con grande gioia tale iniziativa e ringrazia Metalli per il suo sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per discutere e approfondire temi cruciali relativi alla salute degli anziani, con particolare focus sul benessere fisico e mentale degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e dei cittadini in generale.

I temi principali del convegno includeranno: diagnosi precoce di patologie croniche, screening preventivi e check-up dedicati, stili di vita e promozione della salute, ruolo degli operatori istituzionali nella prevenzione attiva. Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari e esperti del settore, che contribuiranno con le loro competenze per fornire strategie efficaci e innovative per la prevenzione diagnostica nella terza età.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)