ROMA (ITALPRESS) – Avanzano Jannik Sinner e Marco Cecchinato; Lorenzo Musetti vince il derby contro Matteo Arnaldi; salutano Fabio Fognini e Camila Giorgi. Questi i verdetti, in chiave azzurra, della prima domenica degli “Internazionali d’Italia” di tennis, torneo Atp Masters 1000 e Wta 1000 in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Nel match serale il numero uno azzurro Sinner ha sconfitto il russo Alexander Shevchenko, in gara come lucky loser, col punteggio di 6-3 6-7 (4) 6-2. L’altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, è adesso agli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Francisco Cerundolo.

Ancora in corsa, ma tutti ai sedicesimi di finale, altri tre tennisti italiani. Cecchinato oggi ha sconfitto nettamente, per 6-2 6-2, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, dimostrando di aver ritrovato il tennis dei giorni migliori, ovvero di quando, nel 2018 ha raggiunto le semifinali al Roland Garros. Ai sedicesimi il tennista siciliano sfiderà il qualificato tedesco Hanfmann, oggi vincitore contro Fritz.

E’ andato a Musetti invece il derby contro Arnaldi. Il toscano, numero 19 del mondo e 18esima forza del seeding, che è entrato in gara al secondo turno, nel suo debutto al Foro Italico, ha battuto il ligure, 99 Atp, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 6-4 6-4. Il prossimo avversario, ai sedicesimi di finale, per il numero due azzurro sarà lo statunitense Tiafoe. Impegno difficile anche per Lorenzo Sonego. Il piemontese, ieri splendido contro Nishioka, attende ora il greco Tsitsipas, numero 5 del mondo e del tabellone capitolino.

Saluta Roma, di contro, Fabio Fognini. Il “veterano” ligure si è arreso in due set (6-4 6-2) contro il giovane emergente Rune, settimo nel ranking Atp e nel seeding.

Infine, nel torneo femminile, “dominato” da Iga Swiatek – la polacca in due uscite ha perso soltanto due game -, è uscita di scena l’ultima rappresentante azzurra, ovvero la Giorgi, piegata dalla ceca Muchova per 7-6 (4) 6-2.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

