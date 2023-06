RIMINI (ITALPRESS) – RiminiWellness 2023 è al giro di boa. Alla fiera di Rimini e sulla riviera fino a domenica, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione si sta però già riconfermando appuntamento imprescindibile per il business del settore e per gli appassionati dello stare in forma.

Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, ricorda i numeri di questa edizione: “In fiera, in questi quattro giorni, sono in programma oltre 1.500 ore di allenamento e 200 di appuntamenti settoriali – spiega – con 28 padiglioni (l’intero quartiere fieristico) e 170mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor occupati. Abbiamo delegazioni provenienti da oltre 70 paesi che stanno incontrando 300 brand espositori per un’opportunità unica di affari, formazione e aggiornamento per i professionisti e gli operatori dello sport e del benessere in movimento”.

Ma non solo: la manifestazione ha anche un suo “fuori salone”, RiminiWellness Off, con 240 eventi organizzati sul territorio in collaborazione col Comune di Rimini. “Per quattro giorni RiminiWellness trasforma il quartiere fieristico e la città nella palestra a cielo aperto più grande al mondo – chiosa Peraboni – Una definizione che scatta una fotografia precisa dell’impegno e dell’attenzione dedicata a una kermesse che si rinnova anno dopo anno e che è tornata ora al suo pieno splendore”.

Secondo i più recenti dati, l’attività fisica in Italia conta oltre 18 milioni di utenti, che ogni anno frequentano 5.200 grandi impianti sportivi, 5.500 palestre, quasi 5.000 club, per un fatturato superiore ai 10 miliardi di euro e un giro d’affari complessivo, considerando l’indotto, di circa 25 miliardi di euro: l’1,6% del PIL nazionale, secondo le rilevazioni del 2021.

In una classifica europea che vede la Finlandia in testa, con il 71% degli abitanti che svolge regolarmente attività sportiva, seguita da Lussemburgo (63%) e Olanda (60%), l’Italia si ritrova solo in diciottesima posizione, con il 34% di praticanti sul totale della popolazione.

