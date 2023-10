BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini presentano al pubblico il catalogo della mostra “EmERgenze contempoRaNee” e la nuova donazione dell’imprenditore e collezionista Francesco Amante, con un doppio appuntamento domani nell’Ala Nuova del Museo della Città. Alla presentazione del catalogo e della donazione che si terrà domani, mercoledì 11 ottobre, alle 17,30, intervengono Mauro Felicori, assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e assessore alla Cultura, Francesco Amante, imprenditore e collezionista e Davide Ferri, critico d’arte e curatore indipendente, docente di Museografia nelle Accademie di Belle Arti di Macerata e di Bologna, insieme ai curatori del catalogo Cristina Ambrosini, Claudia Collina (Regione Emilia-Romagna – Settore Patrimonio culturale) e Giovanni Sassu (direttore dei Musei Comunali di Rimini).

“Il progetto- spiega l’assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori- che ha messo in sinergia la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini, rafforzato dal generoso mecenatismo del collezionista Francesco Amante, arricchisce il Museo della Città di nuovi percorsi artistici e lo trasforma in un volano dello sviluppo territoriale, facendone una fabbrica di cultura e dibattito per la comunità”. Grazie al bando finanziato dalla Regione “Premi Acquisto 2020”, nella fase di emergenza anche sociale causata dalla pandemia è stato sostenuto il settore delle arti visive, particolarmente colpito dalla chiusura temporanea di gallerie, fiere e mostre d’arte, nazionali e internazionali. Queste acquisizioni, oltre a incrementare la collezione artistica della Regione, formatasi nei decenni precedenti, possono essere fruite come meritano in virtù del comodato con cui sono affidate al Museo della Città di Rimini. La mostra espone 45 opere nate dalla creatività di 36 artisti, in parte “under 40”, selezionate con il bando.

Il bando ha intercettato le ricerche più recenti sul territorio emiliano-romagnolo e privilegiato, in particolare, le proposte provenienti dalle generazioni più giovani. Dopo aver valutato 241 candidature presentate da artisti singoli e da collettivi, la giuria ha scelto le opere da premiare, che utilizzano un’ampia gamma di mezzi espressivi, dai media fisici alla postmedialità: disegno, pittura, scultura, installazioni, fotografia e videoarte. “Per il nostro Museo civico il nuovo respiro offerto da questa collezione rappresenta in pieno l’apporto che Rimini può dare all’arte di oggi- dice Jamil Sadegholvaad-. E’ un arricchimento importante, perchè contribuisce a valorizzare il vivace movimento creativo che anima il nostro territorio, e in particolare quello espresso dai più giovani”. “Da imprenditore accompagno da sempre la mia attività professionale con azioni di impegno sociale- ha sottolineato Francesco Amante-. Ora che la possibilità di portare a Rimini parte delle opere donate alla Regione si è realizzata ne sono felice e mi riempie di orgoglio pensare che il mio ulteriore gesto possa contribuire a far crescere una nuova entità culturale in un territorio che amo”.

foto: ufficio stampa regione Emilia Romagna

(ITALPRESS).