A Riad al via i colloqui Usa-Russia per la pace in Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – I colloqui tra Russia e Stati Uniti iniziano a Riad in seduta a porte chiuse. Dopo i colloqui tenutisi ieri in Arabia Saudita tra le delegazioni statunitense e ucraina per discutere di un cessate il fuoco temporaneo tra Russia e Ucraina, la delegazione russa è arrivata sul posto per il suo incontro con la parte statunitense oggi.

Il corrispondente di “Al Arabiya” ha riferito che a Riad sono iniziati i colloqui russo-americani, sottolineando che saranno a porte chiuse e limitati ai comitati tecnici. La parte russa sarà rappresentata da Rigory Karasin, ex diplomatico attualmente presidente della Commissione per gli affari esteri del Consiglio della Federazione Russa, e da Sergei Beseda, consigliere del capo del Servizio di sicurezza federale.

La delegazione statunitense è guidata da Andrew Peck, responsabile degli affari europei del Consiglio di sicurezza nazionale, e da Michael Anton, responsabile senior della pianificazione politica del Dipartimento di Stato.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Mike Waltz ha spiegato ieri che la delegazione del suo paese avrebbe discusso di un cessate il fuoco navale nel Mar Nero, consentendo alla parte russa e ucraina di trasportare grano e carburante e riprendere gli scambi commerciali.

A sua volta, il Cremlino ha confermato ieri che i colloqui si concentreranno sulla tregua del Mar Nero e sul trasporto di grano e navi. Il ministro della Difesa ucraino Rustam Umarov, che ha guidato la delegazione del suo Paese a Riad, ha confermato ieri che il ciclo di negoziati è stato “fruttuoso e mirato”.

