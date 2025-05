A Portogruaro la vicepresidente del Veneto De Berti inaugura una nuova rotatoria sulla “Postumia”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Grazie alla sinergia tra Regione, Veneto Strade e Amministrazione Comunale di Portogruaro, inauguriamo oggi una rotatoria che va a risolvere le criticità dell’incrocio preesistente, migliorando la fluidità del traffico lungo la Postumia, a tutela dell’utenza debole della strada. Un intervento che, grazie ad un investimento di 832 mila euro da parte della Regione, non solo risponde alle esigenze di sicurezza di cittadini e pendolari, ma rappresenta anche un ulteriore tassello per una rete infrastrutturale sempre più moderna, efficiente e sicura”. Lo ha detto la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Pradipozzo, località del Comune di Portogruaro (Venezia), in occasione della messa in sicurezza dell’incrocio lungo la SR 53 “Postumia”.

“L’intervento ha trasformato un incrocio a raso non semaforizzato, caratterizzato da scarsa visibilità, in una moderna rotatoria a “fagiolo”, progettata attraverso l’intersezione di due cerchi con isole centrali – ha spiegato la Vicepresidente De Berti -. Una soluzione che garantisce un equilibrio ottimale tra funzionalità, sicurezza stradale e impatto sul territorio, migliorando sensibilmente la viabilità e riducendo il rischio di incidentalità”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).