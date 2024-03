CATANIA (ITALPRESS) – Oltre 200mila passeggeri di cui 143mila nazionali e 89mila internazionali e 1513 movimenti: sono questi i primi numeri dell’Aeroporto di Catania per la Pasqua 2024 secondo le previsioni della direzione commerciale e marketing di SAC, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso.

Una crescita del +3,96% in termini di viaggiatori e un aumento del +3,77% per i movimenti, percentuali che confermano il buon andamento dello scalo etneo e fanno da leit motiv per l’inizio della stagione estiva. Il passaggio all’ora legale segna infatti l’avvio della Summer 24, che quest’anno partirà il 31 marzo e che durerà fino al 27 ottobre.

La stagione estiva sia per Catania e Comiso si colora di nuove tratte e compagnie aeree. Per l’hub catanese, si prevedono circa 55.506 movimenti rispetto ai 51.308 del 2023 (+8,18%), con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali. Tra queste, la novità più importante è l’avvio della tratta per Dublino operata da Aer Lingus, in partenza il giorno 1°maggio con cadenza tri-settimanale.

La Summer vedrà inoltre su Catania un incremento delle rotazioni di Ryanair, grazie all’aggiunta di un aeromobile alla base catanese e alle nuove rotte introdotte dal vettore irlandese.

Sempre per quanto riguarda lo scalo catanese, avremo quindi 98 Collegamenti, con 25 Destinazioni nazionali, 73 Destinazioni internazionali, 28 Paesi collegati e 55 compagnie aeree operative.

“Siamo orgogliosi che le compagnie aeree continuino ad investire nei nostri scali, a conferma dell’importanza che gli aeroporti di Catania e Comiso hanno per la Sicilia e per l’intero panorama nazionale. Questo successo è il risultato di costanti trattative e testimonia il nostro impegno nel garantire un’esperienza di viaggio soddisfacente per i passeggeri. La nostra massima priorità è da sempre la sicurezza e la qualità dei servizi aeroportuali, contribuendo così attivamente allo sviluppo del nostro territorio”, ha dichiarato Nico Torrisi, AD di SAC.

“I dati positivi, anche e soprattutto nel comparto internazionale, ottenuti negli scorsi mesi e previsti anche per le imminenti festività pasquali e per tutta la stagione “Summer”, testimoniano il ruolo strategico della nostra rete aeroportuale per la Sicilia. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora, e consapevoli del ruolo fondamentale che i nostri scali svolgono. Abbiamo la grande responsabilità e il dovere di consolidare l’appeal della Sicilia come rinomata destinazione turistica”, ha aggiunto Giovanna Candura, Presidente SAC.

Anche per l’aeroporto di Comiso si prepara una stagione importante, che vedrà un notevole ampliamento delle rotte. Il comparto nazionale sarà in crescita del 46,82% rispetto all’estate 2023 e il comparto internazionale sarà in crescita del 186,57%.

Complessivamente l’estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo casmeneo pari al 55,80%, con 10 destinazioni nazionali, 6 destinazioni internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative (Aeroitalia, easyJet, Volotea, Wizzair, Neos, Smartwings, AlpAvia, Vueling e un ulteriore vettore che opererà su Varsavia).

Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano MXP, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona.

La crescita dell’aeroporto di Comiso è agevolata anche dal progetto per l’area cargo e le opere infrastrutturali viarie, necessarie per supportare l’aumento di traffico. SAC, infatti già da tempo ha pubblicato il bando per la progettazione del Cargo che scadrà il 19 aprile. Questa opera si inserisce in un cronoprogramma per la quale il governo Schifani ha previsto l’inserimento nel Fondo di sviluppo e coesione.

Andando nel dettaglio delle destinazioni che saranno raggiungibili dallo scalo etneo durante la “Summer” 2024, la Germania resta la nazione più collegata: da Catania è infatti possibile partire per 11 rotte tedesche (Berlino, Colonia, Dùsseldorf, Francoforte Hahn, Francoforte Main, Amburgo, Hannover, Monaco, Memmingen, Stoccarda e Dortmund).

Segue la Francia, con 10 rotte da Catania (Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Parigi Beauvais, Bordeaux, Lione, Lourdes, Marsiglia, Tolosa, Nizza e Nantes).

Da e per United Kingdom sono attive 8 rotte: London Luton, London Gatwick e London Stansted, Leeds, Edimburgo, Bristol, Birmingham e Manchester. Sarà inoltre possibile volare in Irlanda, a Dublino. Sale a 4 rotte la Romania con Bucarest, Cluj, Iasi e Bacau. Non solo, ci saranno 4 rotte anche per la Polonia, con Varsavia Modlin, Varsavia Chopin, Katowice, e Cracovia,

La Grecia conferma 3 rotte: Atene, Rodi, Heraklion.

Spagna, Svizzera, ed Egitto vedono ciascuna 3 rotte per ciascun Paese: Madrid, Barcellona, Siviglia, Basilea, Ginevra, Zurigo, Marsa Alam, Sharm el Sheikh e Luxor. Sono confermate le seguenti destinazioni: Austria (Vienna), Belgio (Bruxelles Zaventem e Charleroi), Bulgaria (Sofia), Lettonia (Riga), Lussemburgo, Malta, Marocco (Casablanca) Olanda, (Amsterdam e Eindhoven) Ungheria (Budapest), Repubblica ceca (Praga), Tunisia (Tunisi) Albania (Tirana) Israele (Tel Aviv), Dubai, Turchia (Istanbul), Danimarca (Copenaghen e Billund), Svezia (Stoccolma) Norvegia (Oslo), Serbia (Belgrado) Slovacchia (Bratislava).

Sono tutte confermate le destinazioni nazionali, con l’aggiunta di Salerno Costa d’Amalfi, aeroporto di nuova apertura: da Catania sarà quindi possibile volare su Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Forlì, Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Milano Orio al Serio, Napoli, Olbia, Pantelleria, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Salerno Costa d’Amalfi, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

