PALERMO (ITALPRESS) – “Nei giorni scorsi, abbiamo auspicato – dichiara il presidente Ersu Palermo, Michele D’Amico – che, al più presto, potessero pervenire dal Dipartimento Regionale all’Istruzione le risorse finanziarie necessarie per arrivare al pagamento del 100%. Ebbene, è stato pubblicato – continua il presidente Ersu Palermo – sul sito istituzionale del Dipartimento il decreto con il quale, anche quest’anno, si procederà al pagamento delle borse di studio a tutti gli aventi diritto (ben 11.136). Tutto ciò è stato possibile grazie al governo Schifani che, fin dalla prima ora, ha manifestato attenzione e interesse particolare a garantire il diritto allo studio degli studenti aventi diritto per favorire i loro percorsi universitari, con la tutela del diritto allo studio universitario e all’encomiabile lavoro fatto da tutti i lavoratori dell’Ersu, in sinergia con l’assessorato regionale dell’Istruzione guidato dall’assessore Mimmo Turano. Questo importantissimo risultato – conclude Michele D’Amico – avrà delle ricadute positive anche sul prossimo anno accademico, perchè permetterà all’ERSU Palermo di accedere alla prevista premialità ministeriale per quegli enti che riescono a pagare le borse di studio ad almeno il 95% degli aventi diritto, obiettivo abbondantemente superato”.

Foto: ufficio stampa Ersu

