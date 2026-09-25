A Palermo l’Università apre le porte alla Notte dei Ricercatori con 120 attività

PALERMO (ITALPRESS) - "Questa sera l'Università di Palermo apre le proprie porte al pubblico in occasione dell'11^ edizione della Notte Europea dei Ricercatori Sharper 2026. Sharper è un acronimo che sta a indicare la passione e l'impegno con i quali i ricercatori condividono le loro esperienze con la popolazione. In occasione di questa evento ci saranno 120 attività diverse che vanno dai seminari alle esposizioni, alle dimostrazioni, ai giochi per i più piccoli". Così il professore Francesco Giacalone, responsabile scientifico Sharper UniPa, in occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, appuntamento dedicato all'incontro tra ricerca e società che ogni anno coinvolge migliaia di cittadine e cittadini in tutta Europa ospitato nel Campus universitario di Viale delle Scienze a Palermo. mrc/gtr (Fonte video: ufficio stampa Università degli Studio di Palermo)