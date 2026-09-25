Home Video News Economia L’area di Expo 2015 diventa un distretto dell’innovazione
L’area di Expo 2015 diventa un distretto dell’innovazione
MILANO (ITALPRESS) - Da area espositiva a distretto dell'innovazione. È il bilancio a 11 anni dall'Expo 2015 tracciato in un’intervista all’Italpress da Mauro Capitanio, amministratore delegato di Principia, la società a maggioranza pubblica che dà le linee guida per lo sviluppo di Mind, il Milano Innovation District. Si tratta di un milione di metri quadri tra il capoluogo lombardo e Rho, al centro di un grande progetto di rigenerazione urbana per la creazione di un ecosistema dell’innovazione. sat/gsl