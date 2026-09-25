America Week – Episodio 81

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Donald Trump caccia dalla Casa Bianca CNN, MS NOW e Politico perché non gli piace quello che raccontano di lui. Un giudice federale gli ordina di farli rientrare. Le grandi televisioni americane, per solidarietà, sospendono il pool video presidenziale. Così giovedì accade qualcosa di surreale: mentre alla Casa Bianca arriva Xi Jinping, le televisioni di Stato della Cina possono seguire il loro presidente, mentre le principali reti americane non trasmettono le immagini ufficiali dell’incontro. Sembra una commedia ma c’è poco da ridere. Trump sapeva che cacciare i giornalisti sgraditi sarebbe stato difficilmente sostenibile. Ci aveva già provato durante il primo mandato e i tribunali lo avevano fermato. Questa volta il giudice Timothy Kelly, nominato dallo stesso Trump, ha ordinato di “reintegrare e ripristinare” immediatamente gli accrediti di CNN, MS NOW e Politico. Alla fine sono rientrati. xo9/mrc/gsl