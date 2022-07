A Palermo l’addio ad Andrea, il bimbo morto a Sharm

Dolore e commozione a Palermo per l'ultimo saluto, nella chiesa di San Basilio, al piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto a Sharm El Sheikh, in Egitto, dopo essersi sentito male in un resort nel quale stava trascorrendo le vacanze con i genitori. xd7/fsc/red