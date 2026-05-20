Esame Oct in farmacia, Nicolò “In Liguria fase sperimentale unica in Italia”

GENOVA (ITALPRESS) - "L'esame Oct è un esame fondamentale per individuare precocemente anomalie della parte centrale della retina. Abbiamo iniziato una fase sperimentale unica in Italia che consiste nell'eseguire questo esame all'interno delle farmacie da parte di personale qualificato e addestrato per farlo". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, in una conferenza stampa in cui è stato presentato il dato sugli esami Oct eseguiti in farmacia nell'ambito della sperimentazione del progetto di screening con tomografia a coerenza ottica (OCT) realizzato in Area 3 genovese e Area 2 savonese, in tutto 3.630 nel periodo compreso tra il 24 novembre 2025 e il 30 aprile 2026. xa8/col3/mca1