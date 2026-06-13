A Palermo la cerimonia per il 43esimo anniversario dell’eccidio di D’Aleo, Bommarito e Morici

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta a Palermo la cerimonia per il 43esimo anniversario dell’eccidio del Capitano Mario D’Aleo, dell’Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, decorati con Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, uccisi in un agguato mafioso il 13 giugno 1983.

La commemorazione si è tenuta in via Scobar, luogo dell’assassinio, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, del Prefetto di Palermo Massimo Mariani e delle autorità civili e militari, oltre ai familiari delle vittime e all’Associazione Nazionale Carabinieri. Deposta una corona d’alloro e celebrato un momento di preghiera dal Cappellano Militare Don Salvatore Falzone, con la benedizione della targa commemorativa. Nel suo intervento, il Generale Del Monaco ha ricordato il sacrificio dei tre militari come esempio di fedeltà ai valori dell’Arma e di contrasto alla mafia, sottolineando il loro coraggio e il significato della loro eredità morale.

Successivamente la cerimonia si è spostata a Monreale, in via Venero, dove è stata deposta una composizione floreale presso il monumento dedicato ai caduti. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Alberto Arcidiacono, la vedova dell’Appuntato Bommarito e l’Arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, che ha guidato un momento di preghiera in suffragio dei militari.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

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