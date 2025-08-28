A Palermo furto di cavi, in corso i lavori di ripristino di Amg Energia per l’illuminazione di via Padre Massimiliano Kolbe

PALERMO (ITALPRESS) – Sono iniziati stamattina i lavori di ripristino dell‘impianto di illuminazione di via Padre Massimiliano Kolbe, nella zona di Acqua dei Corsari, che è stato danneggiato dal furto dei cavi di alimentazione scoperto martedì scorso (26 agosto).

Gli operatori di AMG Energia sono al lavoro anche nelle traverse limitrofe, via Ettore Li Gotti, via Ammiraglio Cristodulo, via Piano del Fico: in tutto verranno riaccesi circa quaranta di punti luce. Martedì scorso, subito dopo aver scoperto il furto di cavi che ha riguardato il tratto di via Kolbe che da via Ammiraglio Cristodulo prosegue verso via Galletti, gli operatori della società hanno disattivato gli impianti, mettendoli in sicurezza, e ripristinato la chiusura dei pozzetti di ispezione che erano stati forzati e aperti per asportare il cavo, tagliandolo in più parti.

Oggi è in corso l’intervento di ripristino che è stato immediatamente programmato: è in corso la posa del nuovo cavo e la realizzazione dei collegamenti elettrici. I lavori verranno completati in giornata in modo da riattivare subito gli impianti di illuminazione, il cui funzionamento stasera verrà tenuto sotto controllo.

AMG Energia ha denunciato il furto alle autorità competenti. “Si tratta di azioni criminose che creano un pesante danno economico alla società, in termini materiali e di risorse umane che devono essere dirottate da altre attività programmate, e che soprattutto determinano enormi disagi ai cittadini – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – L’invito che rivolgiamo sempre è quello di segnalare qualsiasi anomalia o attività sospetta sugli impianti attraverso il numero verde di AMG Energia, 800136136, che è l’unico canale adeguato per effettuare segnalazioni”.

-Foto ufficio stampa Amg Energia-

(ITALPRESS).