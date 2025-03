A Palermo arrestati due giovani per tentato omicidio aggravato

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due giovani palermitani, di 20 e 22 anni, quest’ultimo già detenuto per altra causa, ritenuti responsabili in concorso di tentato omicidio aggravato.

La vicenda risale ad una notte dello scorso gennaio, quando un giovane, dopo un’aggressione, con ferite da arma da taglio all’addome e ad una gamba, si era recato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Civico, raccontando di essere stato assalito, senza alcuna ragione, da un gruppo di ragazzi mentre si trovava nei pressi di un locale nel quartiere Politeama Borgo Vecchio.

L’attività investigativa dei militari del Nucleo Operativo, svolta anche attraverso una scrupolosa analisi delle immagini degli impianti di video sorveglianza presenti sul posto, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i presunti colpevoli che, in base a quanto documentato dai Carabinieri, non avrebbero agito da soli ma insieme altri due complici minorenni, questi ultimi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

