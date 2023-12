MILANO (ITALPRESS) – A Palazzo Lombardia torna il ‘Natale della Culturà con una serie di eventi speciali che si aggiungono alle altre iniziative offerte dalla Regione per i cittadini in occasione delle festività. Sono quattro gli appuntamenti che, anche quest’anno, animeranno l’Auditorium Testori nei giorni 12, 14, 20 e 21 dicembre. “Musica, teatro e cabaret – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – caratterizzeranno gli spettacoli. Abbiamo voluto inserire eventi di alto livello artistico che arricchiranno il palinsesto natalizio con proposte legate alla tradizione. Sono certa che la programmazione scelta saprà soddisfare i gusti di un vasto pubblico, con un’attenzione anche ai più piccoli”. L’accesso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Il ‘Natale della Culturà si apre domani, 12 dicembre, alle ore 18.30, con il ‘Concerto di Voci Bianchè dell’Accademia Teatro alla Scala che si esibirà in un repertorio di canzone natalizie tradizionali e contemporanee: da ‘Ave Marià e ‘Va, pensierò di Giuseppe Verdi a ‘Jingle Bells’, fino a ‘The snow’ di Edward Elgar e ‘Bianco Natalè di Irving Berlin. A cantare i brani, sotto la direzione del maestro Bruno Casoni, saranno le voci dei 70 giovani cantanti della Scuola scaligera. Marco de Gaspari li accompagnerà al pianoforte. Il 14 dicembre, alle ore 18, sempre al Testori andrà in scena lo spettacolo d’opera ‘Flauto magico: una cronaca straordinarià, ispirato a ‘Die Zauberflotè di Wolfgang Amadeus Mozart e prodotto da Teatro Sociale di Como e AsLico (Associazione Lirico Concertistica). La regia è di Davide Marranchelli che sarà anche narratore e interpreterà il ruolo di Tamino. Il cast è composto da Francesco Auriemma (Papageno), Vittoria Licostini (Pamina) e Chiara Fiorani (Regina della Notte). A Claudio Capretti è affidato l’accompagnamento al pianoforte. Lo spettacolo nasce direttamente dal pubblico e coinvolge anche i bambini: partendo da un articolo di giornale, si aprirà la cronaca di un viaggio, quello dell’eroe Tamino, che con il suo flauto magico dovrà superare alcune prove insieme al suo aiutante Papageno per salvare la principessa Pamina. La rassegna prosegue il 20 dicembre, alle ore 19, con il concerto natalizio ‘Elisir di giovinezza!’ dell’Orchestra da Camera Canova e le sinfonie di Mozart. Sul palco, a dirigere gli strumentisti, ci sarà il maestro Enrico Saverio Pagano con il soprano Barbara Massaro, di recente protagonista dell’opera ‘Apollo et Hyacinthus’ al Teatro La Fenice di Venezia. Tra le sinfonie che verranno eseguite, il celebre ‘Exsultate, jubilatè, mottetto sacro scritto a Milano da Mozart a soli 12 anni.

Il ‘Natale della Culturà si chiude il 21 dicembre, alle ore 19, con ‘Questo matrimonio s’ha da fare?’, uno spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory che darà voce e volto ai personaggi dei ‘Promessi Sposì. Il pubblico sarà accompagnato dalla narrazione dei capitoli più significativi del romanzo di Alessandro Manzoni con una filologica riduzione drammaturgica per donare il senso e la storia di questo capolavoro letterario. “I passi selezionati – ha sottolineato l’assessore Caruso – offriranno agli ascoltatori la possibilità di ‘vederè I Promessi Sposi e capire come la letteratura sia visione che può salvare la nostra immaginazione dal conformismo e dall’omologazione socio-tecnologica del nostro tempo. La performance, attraverso la presentazione e l’esecuzione al violino dei brani musicali di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Ennio Morricone proporrà uno spaccato della figura del Manzoni all’interno delle sue opere letterarie”.

