A Palazzo Lombardia inaugurata l’opera ‘Cuore di Marmo’

MILANO (ITALPRESS) – È stata inaugurata oggi a Palazzo Lombardia l’opera ‘Cuore di marmo’ realizzata per celebrare l’iniziativa ‘Cuori Olimpici’. La scultura, situata di fronte a Palazzo Lombardia e realizzata dall’artista Paolo Merli, ritrae “un cuore scolpito nella pietra naturale, espressione di un gesto artigiano fatto di dedizione, rispetto e memoria”.

Presenti all’evento, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, l’assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, il presidente di Assolombarda Alvise Biffi e l’ autore dell’opera Paolo Merli.

“Si tratta della nostra concretezza, ingegnosità e creatività, capace di coniugare arte e competenze tecnologiche. È la dimostrazione come nella nostra Regione le cose vanno bene, perché ci sono tante persone che sanno interpretare nel modo migliore il saper creare e il saper impegnarsi. Questa opera d’arte resterà come simbolo imperituro delle Olimpiadi”, ha detto il presidente Fontana.

“Siamo partiti dal creare piccoli cuori con gli scarti del marmo, oggi questo cuore è cresciuto fino a diventare l’opera che qui vedete. Il marmo è simbolo di resistenza, di durata, di bellezza. Ma anche qualcosa di molto simile a noi: è molto duro ma allo stesso tempo fragile”, ha detto l‘autore dell’opera, Paolo Merli.

“La tradizione dell’impresa di Paolo Merli è una tradizione ultracentenaria, e il simbolo rappresenta l’uomo ma anche il fare impresa, rappresenta la cura dei dettagli, la visione, l’attenzione alla sostenibilità, il guardare il futuro di un’impresa a tradizione artigiana”, ha detto il presidente di Assolombarda Alvise Biffi. Dopo l’inaugurazione, sulla pista del ghiaccio è andato in scena lo spettacolo delle ‘Hot Shivers’.

