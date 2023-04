VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono onorato e felice di ricevere dei campioni, provenienti da una realtà sportiva ben radicata nel territorio, capace di ascoltare i bisogni della comunità e dei giovani. Sono la conferma del ruolo importante che svolge lo sport nel Veneto, sia dal punto di vista atletico e agonistico, visti i successi mondiali, ma anche culturale come fattore primario di socializzazione”. Sono le parole dell’Assessore alla cultura e allo sport della Regione Veneto Cristiano Corazzari che a Palazzo Balbi ha ricevuto gli atleti campioni del mondo dell’associazione sportiva dilettantistica “Eurobody” di Portoviro (Rovigo): Andrea Fregnan (un titolo mondiale, due argento e quattro bronzi, 1 gran slam, 16 medaglie europee di cui 7 ori, 8 campionati italiani) e Stefano Moregola (un gran slam titolo mondiale, due argenti e due bronzi, 12 medaglie europee di cui 7 ori, 5 campionati italiani) per il Judo. Ermanno Marangon ha invece raccolto grandi successi nel braccio di ferro (quattordici titoli nazionali e sei internazionali oltre a numerosi campionati).

I campioni polesani, accompagnati dal maestro e fondatore dell’Associazione “Eurobody”, Fabrizio Gazzignato, hanno ricevuto dalle mani dell’Assessore la targa onorifica della Regione del Veneto con il leone di San Marco.

“Il messaggio che arriva ai giovani è che se ci si impegna con disciplina e passione nello sport prima o poi i risultati arrivano. Questi ragazzi veneti ne sono l’esempio eclatante: hanno saputo affermarsi ai primi posti delle competizioni mondiali portando con sè valori importanti di abnegazione e sportività in linea con i valori della Carta Etica dello Sport Veneto. Questo ci rende orgogliosi”, ha concluso l’Assessore Corazzari.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

