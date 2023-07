NOVI LIGURE (ALESSANDRIA) (ITALPRESS) – In via Girardengo, nel centro storico di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, ha aperto la nuova libreria Ubik “I Girasoli”, nata su iniziativa di Laura Marcucci e dal marito Alvise Lionello, titolari dal 2006 dell’omonima libreria di Tortona, dal 2020 affiliata Ubik.

La nuova libreria è ospitata in un unico spazio di 160mq e mette a disposizione dei lettori oltre quindicimila titoli tra novità e catalogo. Uno dei punti di forza della nuova libreria è l’assortimento che spazia in tutti i generi, inoltre i librai punteranno sul servizio al cliente, con il quale mirano a costruire una relazione di conoscenza e fiducia reciproca che duri nel tempo, così come è a Tortona.

“Abbiamo da tempo una libreria a Tortona molto frequentata da clienti di Novi”, raccontano Laura e Alvise. “In molti ci chiedevano – proseguono – di aprire anche nella loro città. Quando è capitata l’occasione, l’abbiamo colta al volo. Con Ubik ci siamo sempre trovati bene ed è più semplice affrontare questo rischio”.

La nuova libreria ha anche uno spazio ampio e importante dedicato al no book, in particolare alla cartoleria: una scelta che permette di diversificare l’offerta e ampliare i potenziali clienti, avvicinando alla lettura e all’esperienza della libreria anche chi non è un lettore abituale.

Una libreria che nasce con l’ambizione di organizzare momenti di dialogo e coinvolgimento della comunità novese, attraverso un programma di incontri con gli autori e gruppi di lettura.

