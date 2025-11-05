A New York si apre l’era Mamdani, dai giovani grandi speranze

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nella notte della vittoria elettorale di Zohran Mamdani, abbiamo visitato i bar di Park Slope, a Brooklyn, trasformati in piccoli osservatori della storia. Abbiamo posto domande a giovani e meno giovani, newyorkesi di nascita o d’adozione, che hanno celebrato con entusiasmo l’elezione del primo sindaco musulmano e socialista di New York City, simbolo di una generazione che chiede giustizia sociale, case accessibili e una politica più vicina alla gente. Le voci raccolte raccontano un sentimento comune: “speranza”. Speranza in un cambiamento concreto dopo anni di disillusione e disuguaglianze crescenti. xo9/sat/gtr/azn (video di Stefano Vaccara)