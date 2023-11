NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo patrocinato e dato anche un contributo economico alla realizzazione qui a Napoli di questa mostra sulle immagini della vita di Giacomo Matteotti, la vita privata e la vita pubblica: credo che sia doveroso da parte delle istituzioni ricordare questa persona che ha dato la vita per la libertà, per la democrazia, soprattutto sottolineando lo spessore politico e le sue doti di grande umanità e passione politica di cui in questo momento avremmo abbastanza bisogno”. Così il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che questa mattina ha partecipato al convegno promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa, dal titolo “Il seme sotto la neve. Culture politiche degli anni Venti del Novecento”. “La ricostruzione del Paese nel secondo dopoguerra e la nostra carta costituzionale – rimarca Oliviero ricordando Matteotti – parte proprio da quella idea e da quella vita spezzata in epoca fascista”. Tra gli altri interventi introduttivi al convegno, quelli del rettore dell’università, Lucio D’Alessandro, e del presidente del comitato per le celebrazioni, Maurizio Degl’Innocenzi. A seguire è stata anche inaugurata la mostra dal titolo “Giacomo Matteotti, ritratto per immagini”.

– foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).