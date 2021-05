NAPOLI (ITALPRESS) – L’assessore al comune di Napoli Alessandra Clemente ha invitato a palazzo San Giacomo il presidente della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio e il fondatore di Indagini 3,il leader dei consumatori Rosario Trefiletti che hanno supportato la fondazione Ania che ha finanziato la campagna “Ti accompagno io” coinvolgendo a Napoli taxipartenope il cui rappresentante è intervenuto per ringraziare i promotori dell’iniziativa.

Dal 1 maggio gli over80 soli potranno recarsi gratis in taxi a fare il vaccino e il richiamo.

“Dopo i 18.000 anziani accompagnati a Roma la campagna parte anche a Napoli e questo va incontro anche ad un settore in grande difficoltà come quello dei tassisti – hanno dichiarato Pecoraro Scanio e Trefiletti – queste azioni di attivismo civico vogliono essere di supporto al difficile lavoro delle amministrazioni pubbliche in questo momento di difficoltà”.

L’assessore Clemente ha ringraziato anche a nome del sindaco tutte le realtà impegnate in questa campagna ribadendo l’importanza della vaccinazione in particolare dei cittadini più fragili.

(ITALPRESS).