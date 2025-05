A Napoli in fiamme tre magazzini industriali

NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli, dalle 4 del mattino, i Vigili del fuoco sono impegnati nella periferia Est della città, per un incendio che ha coinvolto 3 magazzini industriali, contenenti caffè, detersivi e materiali elettrici. Sul posto stanno operando sei squadre. Giunti rinforzi anche da Salerno. Presenti anche agenti della Polizia di Stato. Una colonna di fumo nero si è alzata dalla zona ed è visibile a distanza di chilometri in tutta la città. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero feriti o intossicati.

– Foto Uffico stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS)