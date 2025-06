A Murano presentate le opere in vetro degli studenti dell’Istituto Abate Zanetti

VENEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina, all’istituto I.T.T. Abate Zanetti di Murano, anche conosciuto come “scuola del vetro”, si è svolta la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti durante l’anno scolastico. Le opere, esposte all’interno dell’istituto, sono state ideate e create dagli studenti delle classi dalla prima alla quinta. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente l’assessore alla Politiche educative Laura Besio, con lei anche l’assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga. A fare gli onori di casa, la preside Lorenza Malvezzi e il direttore Enrico Pizzoli, che hanno ringraziato tutto lo staff della scuola e i ragazzi per il grande impegno messo durante tutto l’anno.

“Esprimo vivo apprezzamento per l’encomiabile lavoro dell’Istituto Abate Zanetti di Murano, eccellenza mondiale nel vetro e vero orgoglio per la nostra città – ha sottolineato Besio – Nonostante le sfide del nostro tempo, questa scuola dimostra che la manualità non è un disvalore, ma un’opportunità straordinaria, come evidenziato anche dal nostro impegno per il Salone dell’Alto Artigianato Veneto. Con un’alleanza educativa trasversale, possiamo sostenere i giovani nello studio e nella valorizzazione delle loro passioni, superando ogni difficoltà. Grazie a chi, ogni giorno, rende grande questa scuola: insieme continueremo a promuovere un’eccellenza unica, simbolo di creatività e tradizione”.

L’assessore Costalonga ha salutato e ringraziato i presenti, mettendo in luce la grande aspettativa del settore delle attività produttive nell’operato del comparto, caratterizzato da arte, design e innovazione. Ha sottolineato la necessità di menti fresche e di nuove idee in grado di apportare vantaggi all’intera produttività.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).