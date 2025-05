A Most sarà introdotto il nuovo pneumatico posteriore E0250

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del quinto round del Campionato Mondiale FIM Superbike che si svolgerà il prossimo fine settimana sul circuito ceco di Most, Pirelli introdurrà un nuovo pneumatico posteriore per la classe WorldSBK: si tratta della specifica E0250 in mescola media che i piloti potranno provare per la prima volta proprio in questo fine settimana.

L’allocazione posteriore è completata da un’altra soluzione di sviluppo media, la D0922, già usata a Phillip Island, e dalla SC0 di gamma, quest’ultima opzione dedicata a prove, qualifiche e Superpole Race, in sostituzione della consueta SCQ.

Date le caratteristiche del circuito, particolarmente impegnativo per i pneumatici, le mescole medie sono la scelta obbligata per Most. La specifica D0922, che ha già debuttato in Australia ottenendo commenti positivi, rispetto alla media di gamma SC1 presenta sia struttura sia mescola diverse, con l’obiettivo di offrire prestazioni più costanti e una maggiore stabilità ad elevati intervalli di lavoro.

La media in specifica E0250, che è completamente inedita, sfrutta la stessa mescola della D0922 ma è dotata di una diversa struttura, con l’intento di incrementare ulteriormente la stabilità e la costanza di prestazione. Per quanto riguarda gli anteriori, confermate le due opzioni di gamma, SC1 medium e SC2 hard. Per i piloti della WorldSSP SC1 medium e SC2 hard per l’anteriore da abbinare a SC0 o SC1.

In WorldSSP300 SC1 anteriore e SC2 posteriore comporranno il set di riferimento per questo weekend. “Most è, con Phillip Island, uno dei due circuiti più impegnativi della stagione in termini di usura e stress per i pneumatici – ha assicurato Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – Quindi, è una buona opportunità per verificare la bontà di alcune soluzioni frutto del lavoro di sviluppo che stiamo facendo per migliorare il nostro prodotto nell’area delle mescole posteriori medie, che sono solitamente poco utilizzate ma in alcuni circuiti come questo e quello australiano sono una scelta obbligata. Ecco perché l’allocazione presenta soluzioni mediamente più dure rispetto ad altri round, con due soluzioni posteriori per i piloti della WorldSBK entrambe di sviluppo e in mescola media. Una è la D0922 che era già presente in Australia e l’altra è la E0250, un pneumatico completamente inedito che utilizza la stessa mescola della D0922 ma presenta una diversa struttura, mirata a incrementare ulteriormente stabilità e costanza. Come già successo negli anni passati, a Most il ruolo della SCQ verrò ricoperto dalla soft SC0, più adatta a questo tipo di circuito e asfalto. Questo sarà quindi un round molto importante per raccogliere feedback su queste nuove soluzioni e capire se il nostro lavoro di sviluppo si sta muovendo nella giusta direzione”.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)