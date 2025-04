A Montecatini il ricordo di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra

FIRENZE (ITALPRESS) – Si terrà mercoledì 2 aprile presso il Liceo scientifico Coluccio Salutati in viale Gugliemo Marconi 71 a Montecatini Terme, la Giornata in ricordo di Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso nel 1985 dalla camorra per impedirgli di proseguire con le sue inchieste sulla criminalità organizzata in Campania.

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Toscana insieme al suo Centro di documentazione cultura legalità democratica in collaborazione con l’Ufficio scolastico XI di Pistoia e ha il patrocinio della Provincia di Pistoia e del Comune di Montecatini Terme.

I saluti istituzionali sono affidati a Licia Donatella Messina, prefetto di Pistoia, Riccardo Trallori per la Regione Toscana, Miriam Valentino dell’ Ufficio scolastico XI di Pistoia, Matteo Giusti, consigliere provinciale e Beatrice Chelli, vicesindaco di Montecatini Terme. Dopo l’introduzione di Leonello Toccafondi del Centro di documentazione cultura legalità democratica è in programma la testimonianza di Paolo Siani, fratello di Giancarlo a cui seguiranno le domande degli studenti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).