A Montecarlo subito fuori Arnaldi per mano di Garin. Baez sarà il primo avversario di Alcaraz

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Continua il 2026 da incubo per Matteo Arnaldi. Sconfitto nel decisivo turno delle qualificazioni ma ripescato come lucky loser, il 25enne sanremese esce subito di scena al “Rolex Monte-Carlo Masters”, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Arnaldi, numero 107 del mondo e che in questa stagione non ha mai superato il primo turno nel tabellone principale di un torneo Atp, cede per 6-2 6-4 contro Cristian Garin, numero 100 e pure lui proveniente dalle qualificazioni. Montecarlo resta un tabù per Arnaldi che anche negli ultimi due anni aveva perso al primo turno.

Sarà Sebastian Baez l’avversario di Carlos Alcaraz al secondo turno. L’argentino ha rifilato un doppio 7-5 a Stan Wawrinka e sfiderà il campione in carica, numero uno del mondo e del tabellone, che fa il suo ingresso nel torneo direttamente al secondo turno. Reduce dalla finale di Miami persa con Sinner, Jiri Lehecka, numero 11 del seeding, parte bene nel Principato anche se ha bisogno di tre set per avere ragione di Emilio Nava: 7-6(1) 6-7(8) 6-2 dopo poco più di tre ore di gioco. Fuori invece Karen Khachanov, testa di serie numero 12, battuto 7-5 6-2 da Arthur Rinderknech, mentre Andrei Rublev (n.13) la spunta al terzo con Nuno Borges (6-4 1-6 6-1).

DOPPIO, BERRETTINI-VAVASSORI AL 2° TURNO

Reduce dal primo “1000” in carriera vinto in coppia con Simone Bolelli a Miami, Andrea Vavassori riparte con una vittoria, stavolta al fianco di Matteo Berrettini. I due azzurri, nel tabellone principale grazie ad una wild card, hanno sconfitto all’esordio il duo formato da Alex de Minaur e Cameron Norrie per 6-4 4-6 10-5. Prossimi rivali Harri Heliovaara ed Henry Patten, accreditati della terza testa di serie.

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