A Milwaukee tutto il Gop osanna Trump “unto” dal Signore

A MILWAUKEE (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nella seconda giornata della Convention di Milwaukee del Gop, in cui il tema questa volta era "Make America Safe Again" (Facciamo tornare l'America sicura), una serie di "pezzi da novanta" del partito repubblicano si prostrano davanti a Donald Trump, compreso il senatore Marco Rubio scartato dalla nomina a vice presidente in favore di JD Vance e le due ex "spine nel fianco" delle primarie, il governatore Ron De Santis e l'ex ambasciatrice all'ONU Nikki Haley. Ma al centro dei discorsi, oltre alla sicurezza e al "terrore" per le frontiere colabrodo che fanno arrivare "droga e criminali", ecco prende il sopravvento la religione "valore fondamentale" dell'America. Tocca allo Speaker della Camera Mike Johnson rinforzare tra i delegati la convinzione che Trump sabato scorso sia stato salvato da un "intervento divino" per far sì che poi, tornando alla presidenza, lui possa far tornare per tutti l'"America Great Again". mgg (video di Stefano Vaccara)