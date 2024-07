A Milwaukee Trump sceglie Vance per il futuro dei MAGA

MILWAUKEE (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A Milwaukee la convention parte con l'ufficializzazione della nomination di Donald Trump e con la sua scelta del senatore dell'Ohio JD Vance come vicepresidente. Ma c'è anche l'importante discorso tenuto - con Trump in sala ad applaudire! - da Sean O'Brien's, capo del potente sindacato dei camionisti, la prima volta in tantissimi anni che un capo sindacalista non parlava ad una convention del Gop. Intanto in una intervista Joe Biden torna a ripetere che Trump è un pericolo per la democrazia. mgg/mrv (video di Stefano Vaccara)