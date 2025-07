A Milano via al progetto ‘Che storia’, 150 bambini scoprono la lettura scientifica

MILANO (ITALPRESS) – Libri giganti, laboratori pratici e murales per promuovere la lettura scientifica tra i bambini delle periferie di Milano. E’ il progetto “Che storia!” realizzato dal Gruppo Pleiadi, con il contributo di Fondazione Cariplo, che ha coinvolto centinaia di bimbi dei quartieri di Corvetto, Niguarda e San Siro. Durante l’anno scolastico appena concluso, le scuole dell’infanzia Cadorna e Suzzani sono state protagoniste di diverse attività per oltre 150 piccoli alunni dai 2 ai 6 anni.

In particolare, grazie al talento di tre affermati illustratori (Terry Agostini, Amedeo Macaluso e Fabiola Sangineto) tre opere scientifiche storiche sono state fonte di ispirazione per la realizzazione di tre libri giganti, accessibili anche ai bambini con disabilità visive. I testi (I minerali di Ettore Artini, Storia naturale degli uccelli che nidificano in Lombardia di Eugenio Bettoni e Le farfalle di Ferdinando Sordelli) sono stati scelti in collaborazione con il museo di Storia Naturale di Milano.

Sempre basandosi sui tre libri scientifici selezionati, nelle biblioteche Oglio di Corvetto, Harar di San Siro e Niguarda dell’omonimo quartiere, sono stati organizzati laboratori per insegnare ai più piccoli, attraverso il gioco. Così con esperimenti e attività creative, i bambini hanno imparato come gli uomini preistorici dipingevano con colori naturali, come gli uccelli creano nidi morbidi per le loro uova, e come realizzare farfalle con la tecnica del collage.

Infine, tre street artist (Anna Spreafico per la scuola dell’infanzia Cadorna, Veronica Altezza per la Biblioteca Oglio di Corvetto, e Maria Bressan per la scuola Suzzani e la biblioteca Niguarda) hanno dipinto dei murales con i temi dei tre testi scientifici. Murales che resteranno alle biblioteche e alle scuole, insieme ai tre libri giganti realizzati dagli illustratori, come eredità del progetto Che Storia! e come stimolo ai più piccoli ad avvicinarsi alle materie STEAM – Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica.

