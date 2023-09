A Milano un convegno sul futuro della mobilità

MILANO (ITALPRESS) - "Il Futuro della mobilità: come ci muoveremo nei prossimi anni?" è stato lo spunto per affrontare numerose tematiche legate in generale ai trasporti, e in particolare all'automobile, nel corso del convegno organizzato da "Il Foglio quotidiano" e da Automobile Club Milano. xh7/mgg/gtr