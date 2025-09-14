MILANO (ITALPRESS) – Oltre 40mila persone hanno assistito al concerto di Sfera Ebbasta e Shiva a Fiera Milano Live, unico appuntamento congiunto, con più di 40 brani tra classici e nuove produzioni.

Il live ha ripercorso le rispettive carriere per arrivare a Santana Money Gang, il più recente album realizzato insieme nel 2025. A sorpresa, sono saliti sul palco anche Marracash, Tedua, Kid Yugi e Tony Boy.

Tra i momenti più iconici, i droni che hanno illuminato il cielo di Milano componendo il logo di SMG e la scenografia ispirata alle strade americane con le due Dodge Charger sul palco, comprate da Sfera per lui e il suo socio in occasione dell’uscita dell’album.

L’evento di Fiera Milano Live è stata l’ennesima conferma dell’ascesa dei due artisti, ormai riconosciuti anche all’estero come esponenti di punta della trap italiana.

