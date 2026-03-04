A Milano “Never stop supporting”, progetto Lilly per la sciatrice Marta Bassino

MILANO (ITALPRESS) - Un'esperienza aperta al pubblico per sostenere Marta Bassino e celebrare il valore della resilienza. Nello sport come nella ricerca scientifica. E' "Never stop supporting", iniziativa lanciata dall'azienda farmaceutica Lilly, Sponsor Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026, per mostrare vicinanza concreta alla campionessa mondiale di Sci Alpino costretta da un grave infortunio a interrompere la stagione e a rinunciare ai Giochi Invernali 2026. Il cuore dell'iniziativa è l'installazione interattiva in Piazza dei Mercanti, nel centro di Milano: un paio di sci bianchi, come una tela passata di mano in mano tra le persone care a Marta, su cui oggi si trovano scritti per lei messaggi di familiari, amici e fan, che hanno voluto lasciare dediche e testimonianze di incoraggiamento. f12/fsc/azn