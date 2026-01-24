A Milano migliaia di manifestanti in corteo per la libertà in Iran

MILANO (ITALPRESS) – Non poche decine o qualche centinaio. È una marea umana quella che attraversa le vie del centro di Milano a sostegno dei manifestanti scesi in piazza in Iran nelle scorse settimane. Almeno 4mila secondo le forze dell’ordine. Il corteo, partito attorno alle ore 14 dalla zona di Porta Venezia, si muove verso Piazza San Babila per terminare poi in Piazza della Scala. È l’intera comunità iraniana del capoluogo lombardo a gridare a gran voce per non far calare il silenzio sul massacro in corso nel paese mediorientale. Un massacro di migliaia di persone in maggioranza con meno di trent’anni compiuto nell’ombra soprattutto dall’interruzione di Internet lo scorso 8 gennaio.

Le cifre esatte non sono note, ma da più fonti vicine alle organizzazioni per i diritti umani e all’opposizione iraniana si parla di decine di migliaia di morti e di altrettanti arresti in tutto il paese. Sono infatti tantissime le foto delle vittime della repressione esposto dai manifestanti, oltre a fantocci della guida suprema macchiata di sangue. Le proteste sono iniziate lo scorso 28 dicembre con la chiusura dei negozi da parte dei bazari a causa della terribile crisi economica che ha portato un enorme svalutazione della moneta nazionale. Da economica, La protesta è diventata politica e nazionale, portando nelle strade persone di ogni estrazione sociale e unendo città e provincia a chiedere la fine del regime. La dimensione è stata tale che molti iraniani non parlano di protesta, ma di rivoluzione. Il corteo è costellato di bandiere dell’Iran preislamico con al centro della banda bianca il leone con il sole (antico simbolo nazionale).

Tantissime le immagini di Reza Ciro Pahlavi, figlio dell’ultimo shah deposto nel 1979. Nonostante alcune perplessità, molti iraniani si stringono attorno alla figura del pretendente al trono vedendolo come possibile figura di transizione per traghettare il paese alla democrazia in caso di caduta del regime senza insistere particolarmente su una possibile restaurazione della monarchia. Rispetto alle scorse settimane, questa manifestazione vede davvero l’unione di tutte le anime della diaspora iraniana, monarchiche e repubblicane. “Khamenei assassino”, “Questa è l’ultima battaglia! Pahlavi tornerà”, “IRGC [i guardiani della rivoluzione islamica, ndr] terroristi”, “Viva lo Shah”, “Meloni, chiudi il consolato” sono alcuni degli slogan scritti sui cartelli.

Nel corteo spunta anche qualche bandiera degli Stati Uniti e più volte la folla ha urlato “Trump, act now”. Molti iraniani infatti ritengono che soltanto un intervento da parte degli Stati Uniti possa davvero far cadere il regime. Nonostante una parziale retromarcia da parte del presidente Trump, diverse forze aereo navali americane si stanno spostando nella zona “per ogni evenienza”. Rivolgendosi direttamente al governo italiano e alla premier Meloni, i manifestanti chiedono a gran voce la chiusura delle sedi diplomatiche della Repubblica islamica dell’Iran e la designazione dei Guardiani della Rivoluzione come organizzazione terroristica.

