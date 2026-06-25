A Milano manager e professionisti HR si confrontano su burnout e futuro del lavoro

MILANO (ITALPRESS) – Secondo i dati dell’indagine OSH Pulse 2025 dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), il 40% dei lavoratori italiani dichiara di essere esposto a forti pressioni o sovraccarichi di lavoro, mentre il 43% ritiene che parlare della propria salute mentale possa avere un impatto negativo sulla carriera. Un quadro che conferma come il benessere mentale sia oggi una delle principali sfide per il futuro del lavoro e come il burnout rappresenti molto più di una condizione individuale: è un indicatore dello stato di salute delle organizzazioni, della qualità delle relazioni e della sostenibilità dei modelli di lavoro.

Da questa consapevolezza nasce l’evento “Benessere sostenibile. Oltre il burnout, verso nuove forme di resilienza organizzativa”, promosso da Lundbeck Italia, che ha riunito oggi a Milano leader aziendali, esperti di wellbeing e professionisti delle risorse umane. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal panel “Work & Burnout: Redesigning Organizational Resilience”, realizzato nell’ambito del Milan Longevity Summit 2026, con l’obiettivo di ampliare il confronto sul ruolo delle imprese nella promozione del benessere delle persone e nella costruzione di ambienti di lavoro più sostenibili. In questa prospettiva, promuovere il benessere mentale nei luoghi di lavoro significa anche investire nella capacità delle persone di mantenere salute, motivazione e partecipazione attiva lungo tutto l’arco della vita professionale.

Un tema che si collega direttamente alla riflessione sulla longevità, intesa non solo come durata della vita, ma come qualità del tempo vissuto e lavorato. L’evento di oggi rappresenta il secondo appuntamento di un percorso articolato in quattro incontri. Il dialogo proseguirà con una terza tappa in autunno e si concluderà con un momento di restituzione finale dedicato alla presentazione delle principali evidenze emerse, previsto nell’ambito della prossima edizione del Milan Longevity Summit.

“Si dice spesso che la resilienza sia una parola sovrautilizzata. Eppure, il suo significato è oggi più attuale che mai. Il termine deriva dal latino “resilire”, composto da re – (“indietro”) e salire (“saltare”), e significa letteralmente “saltare indietro” o “rimbalzare”. Per le aziende, vuol dire adattarsi, evolvere e trasformare il cambiamento in un’opportunità di crescita. Secondo il Resilience Pulse Check del World Economic Forum, l’84% delle organizzazioni ritiene però di non essere sufficientemente preparato ad affrontare le future e inevitabili disruption. Questo dimostra che la resilienza non è più soltanto una qualità individuale, ma una competenza strategica delle organizzazioni. Parliamo di un tema di leadership, di governance e di competitività e le organizzazioni che sapranno integrarla nella propria strategia, saranno quelle capaci di generare valore e costruire una crescita sostenibile nel tempo” dichiara Tiziana Mele, Managing Director di Lundbeck Italia.

Un messaggio è emerso con chiarezza dal panel: il benessere organizzativo non può essere considerato un benefit accessorio né una risposta emergenziale al disagio. È una scelta di leadership, una responsabilità condivisa e un fattore sempre più rilevante per la competitività, l’impatto sociale e la capacità di generare valore nel lungo periodo. Dal confronto è nata una visione condivisa di benessere sostenibile, inteso come la capacità delle organizzazioni di creare condizioni che favoriscano salute, motivazione, crescita professionale e qualità delle relazioni, conciliando il benessere delle persone con gli obiettivi di performance.Le diverse prospettive portate dai relatori hanno offerto una lettura del burnout non soltanto come fenomeno da prevenire o contenere, ma come indicatore utile per ripensare modelli di leadership, sistemi di welfare, cultura manageriale e design organizzativo. La conversazione è stata moderata da Carola Salvato, Founder & CEO di KEA Connecta e Ambassador per la Salute Mentale. Al confronto hanno partecipato: Chiara Bacilieri, Marketing, Communication & Innovation Director, Mindwork; Francesco Finazzi, Founder, MYNDOOR; Tiziana Mele, Managing Director, Lundbeck Italia; Manuela Miragoli, Human Resources Leader, IBM Italy e Mattia Sciutti, Leadership & Team Effectiveness Manager, Gruppo Nestlé Italia.

L’obiettivo dell’iniziativa non è stato soltanto quello di riflettere sulle strategie per contrastare il burnout, ma contribuire alla costruzione di una cultura del benessere sostenibile: una cultura capace di progettare contesti in cui le persone possano stare bene, sviluppare il proprio potenziale e contribuire nel tempo alla crescita delle organizzazioni e della società.

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