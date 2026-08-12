Intesa tra il Ministero del Lavoro e CSVnet ETS per promuovere la cittadinanza attiva

ROMA (LA4NEWS/ITALPRESS) – È stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CSVnet ETS – l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato – per rafforzare la collaborazione istituzionale nella promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva. Lo rende noto il ministero. L’intesa, di durata triennale, “punta a promuovere e sostenere la cultura del volontariato, diffondere i valori della partecipazione civica e della solidarietà, favorire il dialogo tra gli enti del Terzo settore e le Istituzioni pubbliche e valorizzare il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato sui territori”. Tra gli obiettivi del Protocollo anche la valorizzazione dell’iniziativa “Capitale Italiana del Volontariato”, promossa da CSVnet ETS dal 2022 con la collaborazione del Forum Nazionale del Terzo Settore, Caritas Nazionale e Anci.

“Con questo Protocollo rafforziamo un’alleanza strategica per la promozione della cultura del volontariato in Italia, un pilastro della coesione sociale e un presidio di prossimità per milioni di cittadini. Il riconoscimento di ‘Capitale Italiana del Volontariato’, assegnato quest’anno a Modena – quinta città a ricevere il titolo dopo Palermo, Trento, Cosenza e Bergamo – rappresenta un modello prezioso di amministrazione condivisa tra Istituzioni, Centri di servizio per il volontariato ed enti del Terzo settore. Continueremo a costruire alleanze concrete con chi, ogni giorno, promuove coesione nei territori attraverso il dono e la solidarietà, perché sostenere il volontariato significa rafforzare il tessuto più autentico della nostra Nazione”, ha dichiarato il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci, che ha siglato il Protocollo in rappresentanza del Ministero.

“Questo Protocollo d’intesa rappresenta una tappa fondamentale del percorso della Capitale Italiana del Volontariato. Formalizzare un riconoscimento pubblico significa ampliare la visibilità e l’efficacia del progetto, riconoscendo anche quanto il paese abbia a cuore e alimenti in modo costante la cultura e la pratica del volontariato. Che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia deciso di affiancarci è un esempio concreto e positivo di amministrazione condivisa. Ringrazio a nome di tutta la rete dei Centri di servizio per il volontariato il Vice Ministro Maria Teresa Bellucci che ha formalizzato un impegno in linea e in coerenza con le tante storie di persone che da nord a sud d’Italia fanno del volontariato un asset strategico e distintivo del nostro paese”, ha sottolineato la presidente di CSVnet Chiara Tommasini.

– foto Ministero del Lavoro –

(ITALPRESS).