A Milano il nuovo spazio esperienziale Amazon Black Friday Universe

MILANO (ITALPRESS) - Apre in via De Cristoforis 1 a Milano Amazon Black Friday Universe, il nuovo spazio esperienziale ed immersivo a ingresso gratuito, che celebra la Settimana del Black Friday di Amazon, con centinaia di migliaia di offerte disponibili per tutti i clienti fino al 2 dicembre 2024. Il tema di quest'anno del pop-up store - visitabile fino al 1° dicembre - è lo spazio, che farà da sfondo a tutti i servizi di Amazon.it, tra offerte, idee regalo, esperienze di gioco, degustazioni, consulenze di analisi del colore e sessioni di trucco. f18/xm4/gtr