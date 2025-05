A Milano il centrosinistra espone cartelli in aula per il voto al referendum

MILANO (ITALPRESS) – Si accende il dibattito anche in Consiglio regionale lombardo sui referendum abrogativi promossi dalla Cgil e sostenuti da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, in programma l’8 e il 9 giugno. A margine dei lavori a Palazzo Pirelli, il tema ha fatto registrare un dibattito acceso tra centrosinistra e centrodestra.

Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Partito Democratico, ha attaccato duramente le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha invitato all’astensione: “Credo che sia molto grave leggere le parole del presidente del Senato, che invita a fregarsene dei referendum, invita all’astensione e non ha il coraggio di contrastare partecipando. Ormai la gente spesso diserta le urne, ma noi abbiamo bisogno come il pane di una democrazia partecipata, di cittadini che si esprimano su vari temi. Ai referendum bisogna andare. Io voto convintamente sì, ma al di là dell’essere per il sì o per il no, c’è un tema di partecipazione democratica”.

Di segno opposto il commento di Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia: “Il Pd sta sostenendo referendum che vanno ad abrogare delle norme che aveva il Pd stesso promosso e approvato: un cortocircuito politico. Questi referendum sono anche poco interessanti per la cittadinanza, che invece è più attenta ai fatti concreti. Il governo sta già dando molte risposte al mondo del lavoro, a tutela dei lavoratori. L’occupazione è massima e la disoccupazione ai minimi storici. Non abbiamo entusiasmo per una consultazione che è stata di fatto politicizzata: siamo al lavoro su temi concreti che il governo porta avanti”.

La tensione è salita anche in aula: questa mattina i consiglieri di opposizione di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno esposto cartelli con la scritta “Andiamo a votare”, per richiamare l’attenzione sull’importanza della partecipazione democratica al voto referendario. I quesiti al centro del voto riguardano, tra l’altro, l’abrogazione di norme su appalti, licenziamenti illegittimi e contratti a termine.

