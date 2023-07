MILANO (ITALPRESS) – Si avvicina il tanto atteso appuntamento con l’ultima tappa del circuito internazionale di Ginnastica Ritmica. Dal 21 al 23 luglio, al Mediolanum Forum, andrà in scena l’atto finale della World Cup 2023 con le Farfalle della squadra e le individualiste azzurre a impreziosire ancor di più la competizione e lo spettacolo, in un Forum che preannuncia il sold out. Saliranno in pedana 41 nazioni da tutti i 5 continenti per un totale di 150 ginnaste. La tappa italiana, per la prima volta in scena a Milano, chiude il circuito della World Cup 2023 e sarà decisiva in vista del Mondiale di Valencia (23-27 agosto), qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Un evento che si preannuncia entusiasmante: una tappa di Coppa del Mondo molto importante perchè di transito verso i Mondiali spagnoli. – ha evidenziato il ministro dello Sport, Andrea Abodi in un videomessaggio – Il mio ringraziamento va al presidente Tecchi, a tutti gli organizzatori per quanto di importante riuscirete a fare, coinvolgendo con passione tutto il mondo della ritmica e della ginnastica. Sono sicuro che il Mediolanum Forum sarà pieno di appassionati ma soprattutto di entusiasmo con l’armonia della quale voi atlete siete certamente interpreti con grande successo, con grande impegno, con grande dedizione, fantasia e coraggio, tutto ciò che giornalmente vi porta in palestra a dare il meglio di voi stesse”.

“Cresce l’attesa per la World Cup di Ritmica, organizzata per la prima volta a Milano. Milano città Olimpica che insieme a Cortina ospiterà l’Olimpiade invernale del 2026 – ha evidenziato il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò – 41 nazioni, 5 continenti, 150 ginnaste presenti, un successo a 360 gradi. Faccio i miei complimenti alla Federazione mondiale, a quella italiana e alla nostra meravigliosa squadra, di cui sono tanto orgoglioso, che si sta preparando per appuntamenti internazionali molto importanti in vista della qualificazione per Parigi 2024. Perdonatemi se sarò lontano ma con il cuore sarò sempre molto vicino. Vi seguirò, vi penserò con l’affetto e la stima di sempre”. A difendere i colori azzurri il team delle “Farfalle”, capitanate da Alessia Maurelli. Tra le individualiste invece grandi protagoniste saranno Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, la Campionessa del Mondo in carica che, a Milano, si giocherà con la bulgara Stiliana Nikolova il titolo del circuito di Coppa del Mondo. Le grandi protagoniste internazionali saranno tutte presenti: la bulgara Boryana Kaleyn, la tedesca Darja Varfolomeev, le israeliane Daria Atamanov e Adi Asya Katz, l’ucraina Viktoriia Onopriienko. Sedici, invece, le squadre in gara: presente l’insieme di Bulgaria, Cina, Giappone, Israele, Ucraina, Giappone solo per citare alcuni dei più forti. Per una World Cup che promette già spettacolo.

“La Coppa del mondo di Ginnastica ritmica rappresenta un altro importante e strategico tassello nel percorso di affermazione di Milano quale città dello sport internazionale – ha commentato l’assessora allo Sport del Comune di Milano Martina Riva – Siamo fieri di accogliere le ‘Farfallè e le tante atlete italiane e straniere che gareggeranno in maniera individuale o in team nei prossimi giorni”. Milano è “il cuore della regione più ginnica d’Italia, con più società affiliate e tesserati FGI, e in un impianto, il Mediolanum Forum, abituato ai grandi eventi, sportivi e non solo – ha aggiunto il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi – Dopo tante indimenticabili edizioni a Pesaro, la tappa italiana della World Cup dei piccoli attrezzi aveva bisogno di un palcoscenico più ampio, di una cornice di livello internazionale. Mi auguro poi – ha concluso – che la vocazione olimpica di Milano, pervada l’animo delle nostre atlete a poche settimane dall’appuntamento iridato di Valencia, in Spagna, qualificante per i Giochi di Parigi”.

– foto ufficio stampa FGI –

(ITALPRESS).