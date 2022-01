MILANO (ITALPRESS) – Nel 2021 sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano (CAM) 123 nuove domande arbitrali: una ogni tre giorni, per un ammontare totale di oltre 470 milioni di euro; è di quasi 4 milioni di euro il valore medio di un procedimento. Gli arbitrati diventano sempre più internazionali: cresciuti del 35% i procedimenti con elementi di internazionalità (una delle parti è straniera). Un arbitrato su tre ha riguardato controversie societarie (il 29% del totale); seguono gli arbitrati in tema di compravendita (12%), affitto, vendita e cessione di ramo d’azienda (12%); appalti (9%). In aumento il ricorso all’Arbitro Unico del 28%. Questi i principali dati dal Servizio Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano aggiornati al 31/12/2021.

“In un contesto particolarmente delicato come quello degli ultimi anni – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano – l’arbitrato si è mostrato uno strumento utile ed efficace, grazie anche alla sua flessibilità e adattabilità alle esigenze delle parti, che chiedono principalmente speditezza nella risoluzione delle controversie. L’80% delle udienze nel 2021 è avvenuto online: ciò ha permesso la prosecuzione normale dell’attività procedurale. Anche per questi motivi, l’arbitrato ha confermato il trend di crescita degli ultimi anni. Sono aumentati del 35% gli arbitrati internazionali e questo è un buon segno per la spinta del nostro Paese nell’attrarre sempre più investimenti esteri. La giustizia alternativa (ADR) rappresenta, dunque, un valore aggiunto per il buon funzionamento dell’intero sistema giustizia in Italia e in questo senso vanno letti i recenti investimenti del Governo sugli strumenti di arbitrato e mediazione”.

