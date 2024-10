ROMA (ITALPRESS) – C’è Da Fare, l’associazione Ente del Terzo Settore, fondata nel 2023 da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi – che ha l’obiettivo di contrastare le diverse forme di ritiro sociale e disagio psicologico e neuropsichiatrico negli adolescenti, promuovendo e finanziando progetti a loro supporto – partecipa alla Milano4MentalHealth con una serie di eventi a partire dal 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale. In particolare, tutti i giorni, da giovedì 10 a giovedì 17 ottobre, dalle ore 18.00 alle 19.00 presso l’Aedicola Lambrate, in via Conte Rosso 9 a Milano, ci sarà la rassegna Edizione StraOrdinaria. Un’ora di dibattito, in un mix tra approfondimento e intrattenimento, con diversi ospiti, per approfondire sotto più punti di vista, il tema della salute mentale nei giovani. Ospiti delle serate: Matteo Bussola, Matteo Caccia, Mario Calabresi, Katia Follesa e Angelo Pisani, Matteo Lancini, Federica Vittori ed Elena Patacchini dell’associazione cheFare, la pedagogista Emily Mignanelli e Gherardo Colombo con Michele Canova. Sabato 12 ottobre, invece, l’appuntamento sarà, dalle ore 10.00 alle 18.00, in Piazza Duomo a Milano, con l’evento La Grande Pagina Bianca di Ivan Tresoldi, prodotto in collaborazione con l’associazione Fare x Bene. Ai piedi del Duomo sarà presente un grande telo bianco che, insieme ai passanti, verrà trasformato in live, in una vera e propria opera d’arte con i pensieri, i disegni e le parole che esprimono le sensazioni delle singole persone in quel momento. Una grande festa, che prevederà un palco sul quale si esibiranno le band delle scuole superiori di Milano e Torino – partecipanti di SchoolVision a cura dell’associazione Gen Z Now -, intervallate da talk sul tema della salute mentale, in cui personalità dello spettacolo, artisti e giornalisti dialogheranno con psicologi e psichiatri. Ospiti della giornata: Manuel Agnelli, Katia Follesa, Matteo Lancini e Michele Serra. Ma non è tutto: per tutta la durata dell’evento, infatti, in piazza saranno presenti tre punti informativi, con gazebo presidiati da volontari e psicologi.

Obiettivo, quello di contribuire ad accendere un faro sul valore della salute mentale e sui disagi che sono sempre più comuni nella nostra società soprattutto tra i giovani, cogliendo anche l’opportunità per far conoscere ancora di più il progetto pilota di supporto ambulatoriale multidisciplinare ad alta intensità C’è Da Fare Safe Teen, lanciato dall’Associazione un anno fa in collaborazione con il Reparto di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Un’iniziativa che a oggi supporta per un anno 10 adolescenti tra i 13 e 17 anni e le rispettive famiglie, offrendo loro la possibilità di fruire di spazi individuali e/o familiari, all’interno dei quali raccontare la propria sofferenza e imparare a elaborarla e gestirla. “Partecipare attivamente alla Milano4MentalHealth con la nostra associazione C’è Da Fare per noi è molto importante – dichiara Paolo Kessisoglu -. La salute mentale sta alla base di una società sana e se parliamo di giovani, che sono il futuro, lo è ancora di più. Dalla pandemia le fragilità tra gli adolescenti sono aumentate in modo esponenziale e noi, all’interno dell’associazione, crediamo fortemente che sia importantissimo dare loro gli strumenti necessari per affrontare queste difficoltà. Nascono da questo pensiero progetti come quello avviato un anno fa con l’ospedale Niguarda e iniziative come quelle che ci portano ora all’Aedicola Lambrate per un’intera settimana e in Piazza Duomo il 12 ottobre, dove vi aspettiamo numerosi! Fare luce sul tema crediamo sia molto importante e, come dice anche il nome della nostra associazione, non dobbiamo mai dimenticare che c’è tanto ancora da fare”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Goigest