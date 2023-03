ROMA (ITALPRESS) – Al Chiostro del Bramante, in occasione dell’inaugurazione della mostra “INFINITY. Michelangelo Pistoletto. L’arte contemporanea senza limiti” è stato conferito dal presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone il premio Presidio Culturale Italiano di Cultura Italiae al maestro Michelangelo Pistoletto, artita e scultore. Il riconoscimento di Cultura Italiae è dedicato alle personalità italiane che si sono distinte quali eccellenze esemplari per il proprio impegno civile, artistico, imprenditoriale e culturale.

Albo dei Presidi Culturali Italiani.

Personalità: Andrea Camilleri; Piero Angela; Ennio Morricone; Liliana Segre; Anna Fendi; Edi Rama; Franca Coin; Michelangelo Pistoletto.

Città: Gaiole in Chianti; Matera; Favignana e Isole Egadi; Parma; Siena; Guarene; Bergamo; Brescia.

– foto ufficio stampa Cultura Italiae –

(ITALPRESS).

