MILANO (ITALPRESS) – Metro 5 riceve il premio Industria Felix, Lombardia. E’ tra le 44 imprese più competitive. Il riconoscimento assegnato nel corso del 55° evento del Premio Industria Felix, in occasione del decimo anniversario, premia Metro 5 tra le migliori imprese dei settori costruzioni ed edilizia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia. L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Regione Lombardia, Confindustria Lombardia. Lo scopo degli organizzatori è di individuare le imprese più competitive e performanti sulla base di un’analisi dei parametri del loro conto economico. Delle 700mila società di capitali prese in analisi, quest’anno sono 44 le più competitive ad aver superato il processo di selezione, tra cui Metro 5, scelta dal Comitato Scientifico di Industria Felix. Il premio è stato ritirato dall’Amministratore Delegato di Metro 5 Serafino Lo Piano. “Siamo lieti di ricevere oggi il Premio Industria Felix”. – dichiara Serafino Lo Piano intervenuto alla cerimonia. “L’iniziativa di Metro 5 attraverso il partenariato pubblico privato in finanza di progetto conferma ancora una volta la capacità di creare valore, rappresentando un valido modello per la realizzazione di infrastrutture di trasporto sostenibili a beneficio dei cittadini nelle realtà metropolitane. Inoltre, siamo impegnati in iniziative, sportive, culturali e sociali che costantemente attiviamo nelle nostre stazioni e treni che migliorano l’esperienza di viaggio dei nostri clienti e rendono la Lilla un luogo unico di servizi e intrattenimento. L’eccellenza è il nostro obiettivo, innovazione ed integrazione la nostra strategia, la passione è il motore del nostro lavoro. Nel business occorre avere un approccio dinamico e guardare oltre gli schemi per un miglioramento continuo. Grazie a colleghi, azionisti e partner che rendono tutto questo realtà”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Metro 5