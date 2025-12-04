VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce ha presenziato questa mattina alla santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La cerimonia è stata celebrata dal Vicario Generale dell’Ordinariato Militare per l’Italia, Monsignor Sergio Siddi.

La ricorrenza sarà celebrata questa sera con una messa presieduta dal patriarca Francesco Moraglia nella chiesa di Santa Barbara a Mestre, quest’anno ricorre il 70esimo della fondazione della parrocchia. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale sarà presente l’assessore Simone Venturini.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).