MESSINA (ITALPRESS) – E’ stato siglato un Protocollo d’Intesa tra l’Asp, la Procura, l’Inail e il Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L) provinciali, finalizzato alla gestione delle notizie di reato che violano le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Insieme il Direttore Generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì il Procuratore della Repubblica Antonio D’Amato, la direttrice dell’Inail Mariagiovanna Costanza e la dirigente del servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro Edda Paino, hanno discusso le modalità di attuazione dell’accordo. La referente per l’attuazione e il monitoraggio dell’accordo è il procuratore aggiunto Rosa Raffa

Il protocollo si propone di definire procedure investigative uniformi nel circondario di Messina, con l’obiettivo di gestire tutte le notizie di reato relative a infortuni che comportano lesioni gravi mortali e malattie professionali. L’accordo garantirà un approccio omogeneo alle indagini e l’acquisizione tempestiva e completa delle prove necessarie per l’esercizio dell’azione penale, in un contesto in cui i reati in materia di sicurezza sul lavoro sono in costante aumento. La Procura della Repubblica informerà immediatamente lo S.PRE.S.A.L. e l’Inail dell’esercizio dell’azione penale o dell’archiviazione del procedimento, trasmettendo copia del provvedimento per fatti di lesioni colpose o omicidio colposo cagionati per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro.

Per facilitare l’attuazione del protocollo, le parti si impegnano a organizzare incontri di formazione e a sensibilizzare i medici coinvolti nella redazione dei referti, sottolineando l’importanza di adempiere a questi obblighi con puntualità e completezza. Inoltre, è previsto un monitoraggio periodico del funzionamento complessivo dell’accordo, con relazioni annuali sulla gestione delle segnalazioni. Il protocollo avrà una durata di tre anni e potrà essere rinnovato o modificato previo accordo tra le parti. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il Direttore Generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cucci, ha dichiarato: “Questo protocollo rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni nella lotta contro le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. La nostra priorità è garantire un ambiente lavorativo sicuro e sano per tutti i cittadini. Solo attraverso un’azione congiunta e coordinata possiamo affrontare seriamente il problema degli infortuni e delle malattie professionali, che continuano rappresentare una sfida significativa per la nostra comunità”.

– Foto: ufficio stampa Asp Messina –

(ITALPRESS).