MELBOURNE (ITALPRESS) – Un viaggio nell’universo del genio rinascimentale Leonardo da Vinci, con alcune pagine originali del Codice Atlantico che sbarcano in Australia per la prima volta: è il percorso immersivo della mostra “Leonardo da Vinci – 500 Years of Genius” inaugurata oggi al THE LUME Melbourne, di cui il Gruppo è main sponsor. L’esperienza multimediale è frutto della partnership tra Webuild e THE LUME Melbourne, punto di riferimento per l’arte digitale nel mondo, e sottolinea l’impegno congiunto delle due realtà nel promuovere l’innovazione, l’arte e la bellezza per creare valore condiviso nelle comunità anche sul piano culturale.

Dal 16 marzo 2024, i visitatori avranno l’opportunità unica di immergersi nel mondo di Leonardo. La mostra sarà anche occasione per vedere alcune delle invenzioni del Maestro, ricostruite in scala reale sulla base delle descrizioni contenute nei suoi Codici. La galleria multisensoriale di 3.000 mq di THE LUME Melbourne avvolgerà i visitatori ricreando l’atmosfera del Rinascimento.

L’impegno di Webuild nel campo della cultura si è snodato nel tempo in un’agenda culturale che include concerti negli Stati Uniti per celebrare i 150 anni dalla nascita del compositore Arturo Toscanini, mostre dedicate all’arte di Raffaello, eventi per commemorare il salvataggio dei Templi egiziani di Abu Simbel, la ricostruzione del sogno del rinascimentale Ponte Farnese a Roma, la mostra fotografica sulla Roma deserta durante la pandemia da Covid, fino ai più recenti interventi per la valorizzazione della Cripta di Sant’Agnese in Agone, a Roma.

La mostra “Leonardo da Vinci – 500 Years of Genius” al THE LUME Melbourne rappresenta l’ultima iniziativa culturale del Gruppo in Australia, il più grande mercato per Webuild dopo l’Italia, in termini di fatturato e portafoglio ordini, un mercato in costante crescita per il Gruppo e la sua controllata australiana Clough. Proprio a Melbourne, il Gruppo sta lavorando allo scavo dei tunnel del North East Link, una importante sezione della rete autostradale della città. Nel New South Wales, sta realizzando Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico del Paese. A Sydney, partecipa allo sviluppo della linea metropolitana che porterà al Western Sydney International Airport, il più grande progetto in PPP dello Stato. In Western Australia, Webuild e Clough stanno lavorando alla realizzazione di uno degli impianti per la produzione di urea per la fabbricazione di fertilizzanti più grandi al mondo e al potenziamento dei processi di trattamento dei fanghi dell’impianto per il trattamento delle acque reflue più grande dello stato.

-foto ufficio stampa Webuild-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]